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С семи участков «Речелстроя» снят запрет регистрационных действий

24.10.2017 г. 16:54

С семи участков «Речелстроя» снят запрет регистрационных действий
Фото с сайта rechelstroy.ru

Теперь объекты можно будет продать, а вырученные средства направить на достройку домов в микрорайоне "Чурилово Lake City". Запреты были введены постановлениями 22 и 27 сентября 2017 года.

Сегодня, 23 октября, Центральный районный суд удовлетворил просьбу о возвращении компании права на регистрационные действия в отношении семи участков. Постановление от 22 сентября было отменено. Однако документ от 27 сентября продолжает действовать. Согласно ему компании запрещено совершать регистрационные действия с 35 земельными участками. Это постановление суд отменять отказался. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе суда.

 

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