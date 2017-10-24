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Половина челябинцев довольны состоянием дорог в городе

24.10.2017 г. 16:49

Половина челябинцев довольны состоянием дорог в городе
Фото с сайта pravmin74.ru

Кроме того, большинство жителей считают работу сотрудников ГИБДД удовлетворительной и хорошей. В целом оценка состояния дорожного хозяйства в городах России постоянно улучшается. Так, в прошлом году дорогами были удовлетворены 56% населения, а в 2011 году — только 40% респондентов оценивали их положительно. Исследование проводили эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Выяснилось, что только 63% челябинцев довольны работой общественного транспорта. Это один из худших показателей среди российских городов. Больше положительных оценок от жителей Челябинска получили сотрудники ГИБДД. Их работой довольны 76% опрошенных, состоянием дорожного полотна - 46%. Среди российских городов больше всего отрицательных оценок получила Махачкала. Там лишь каждый третий житель доволен состоянием дорог и только половина опрошенных удовлетворены работой сотрудников ГИБДД.

 

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