На заснеженной трассе на юге области столкнулись фура, грузовик и трактор. Есть пострадавший

Фото: Пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Авария произошла сегодня, 24 октября, на 71-м километре дороги Бреды - Черноречье. Сначала большегруз Renault въехал в попутный трактор МТЗ. В результате фура оказалась на встречной полосе, где врезалась совершила лобовое столкновение с грузовиков Isuzu. В результате последний опрокинулся на бок и развернулся на 180 градусов. 27-летний водитель этой машины оказался зажатым в кабине. Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

Мужчина получил переломы руки и ноги, остальные участники ДТП не пострадали, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото: Пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

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