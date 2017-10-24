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Четверо жителей Кыштыма получили сроки за изнасилование 13-летней школьницы
24.10.2017 г. 15:41
Фото с сайта 1pnz.ru
Двое из них — 16-летние подростки. Они лишены свободы на восемь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Преступление молодые кыштымцы совершили в августе 2016 года.
Третьего фигуранта уголовного дела, 17-летнего подростка, поместили в исправительную колонию общего режима на 7,5 года. Туда же отправили и четвертого насильника. 21-летний мужчина будет отбывать наказание 13,5 года, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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