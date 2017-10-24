Сотрудники ДПС в Челябинске проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей

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Мероприятия пройдут в среду, 25 октября, в рамках акции "Осенние каникулы". Проверки инспекторы ГИБДД организуют у школ и детских садов. Цель — снижение тяжести последствий ДТП. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила использования ремней и детских кресел, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

Также будет задействована работа "родительского дорожного патруля". Его представители расскажут школьникам о правилах перехода "зебр".

За последние девять месяцев в Челябинске произошло 55 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 73 ребенка получили травмы. ГИБДД напоминает, что нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

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