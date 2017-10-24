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В Челябинске создают ветроэнергетический комплекс для использования в экстремальных условиях

24.10.2017 г. 14:14

В Челябинске создают ветроэнергетический комплекс для использования в экстремальных условиях
Фото с сайта pravmin74.ru

Проект был представлен в рамках работы крупнейшего акселератора стартапов в России GenerationS. В энергокомплекс входят ветроустановка и солнечные панели, а инновационность разработки состоит в том, что ее можно применять в экстремальных климатических условиях, например, в Арктике.

Как рассказал аспирант кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Политехнического института ЮУрГУ Евгений Сироткин, сейчас Россия внедряет военные технологии в Арктике, но для более активной работы нужны системы эффективного энергоснабжения. Представленный комплекс относительно недорог в сравнении с расходами на дизельное топливо и при этом очень надежен, считают создатели.

Ветроустановка вертикально-осевого типа может использоваться на крышах зданий и других объектах. Разработчики также планируют поставить комплекс в Крыму, где дуют сильные ветра.

 

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