  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -3 ... -5 C°
  • 57.4706р. - 0.0412
  • 67.5567р. - 0.3360
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинской области стартовал конкурс на лучший талисман юниорского чемпионата мира по хоккею

24.10.2017 г. 14:12

В Челябинской области стартовал конкурс на лучший талисман юниорского чемпионата мира по хоккею
Фото с сайта pravmin74.ru

Принять участие в разработке символа могут все желающие. До 20 ноября 2017 года участники должны подать заявки с дизайн-проектами талисмана по интернету. К письму необходимо приложить краткое описание символа, его идею или легенду.

Победителей и призеров будет выбирать экспертная комиссия, в которую войдут представители Федерации хоккея России, спортивных ведомств региона, а также профессиональные дизайнеры и члены Союза художников. Обладатель первого места получит планшет и сертификат на два лица, дающий право на посещение всех матчей чемпионата.

Первый заместитель министра спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов выразил уверенность в том, что участники проявят все свое творчество и создадут яркий и запоминающийся талисман турнира. Положение о конкурсе размещено на сайте министерства спорта Челябинской области.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.10.2017 г.»

Новости на эту тему