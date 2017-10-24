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В Челябинской области стартовал конкурс на лучший талисман юниорского чемпионата мира по хоккею
24.10.2017 г. 14:12
Принять участие в разработке символа могут все желающие. До 20 ноября 2017 года участники должны подать заявки с дизайн-проектами талисмана по интернету. К письму необходимо приложить краткое описание символа, его идею или легенду.
Победителей и призеров будет выбирать экспертная комиссия, в которую войдут представители Федерации хоккея России, спортивных ведомств региона, а также профессиональные дизайнеры и члены Союза художников. Обладатель первого места получит планшет и сертификат на два лица, дающий право на посещение всех матчей чемпионата.
Первый заместитель министра спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов выразил уверенность в том, что участники проявят все свое творчество и создадут яркий и запоминающийся талисман турнира. Положение о конкурсе размещено на сайте министерства спорта Челябинской области.
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