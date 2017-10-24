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Ученые ЮУрГУ разрабатывают ЭКГ-подушку, которая поможет спасать младенцев от внезапной смерти

24.10.2017 г. 14:07

Ученые ЮУрГУ разрабатывают ЭКГ-подушку, которая поможет спасать младенцев от внезапной смерти
Фото с сайта www.susu.ru

В устройстве используется технология бесконтактной электрокардиограммы. «В силу подвижности младенца достаточно проблематично снять электрокардиограмму. Наша подушка поможет это сделать: для этого не нужно одевать электроды на ручки ребенка, достаточно того, чтобы его голова касалась подушки», – отметил профессор кафедры «Физическое воспитание и здоровье» Владимир Кодкин.

Эксперты уверены, что на базе устройства можно разработать оборудование для профилактики синдрома внезапной смерти новорожденных. Оно будет автоматически оценивать их сердечный ритм. Также ученые работают над созданием футболок с бесконтактной ЭКГ, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

 

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