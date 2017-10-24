Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.4706р. - 0.0412
- 67.5567р. - 0.3360
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Из-за сноса киосков в Челябинске возбуждено антимонопольное дело против КУИЗО
24.10.2017 г. 14:06
Фото с сайта 74.мвд.рф
Организация отдала муниципальные задания по ликвидации незаконных ларьков МБУ "Служба демонтажа и землеустройства". Учреждению были выделены субсидии в размере более 13 млн рублей. Конкурс на проведение работ по демонтажу павильонов не проводился, сообщили в УФАС по Челябинской области. Это нарушает закон о защите конкуренции. Должностным лицам грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей.
Сейчас в городе идет активная работа по переносу и демонтажу киосков. Власти поставили задачу убрать павильоны с гостевых маршрутов к началу форума межрегионального сотрудничества, который посетят Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 24.10.2017 г. Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками
- 23.10.2017 г. Киоски «Роспечати» в Челябинске перенесут с гостевых маршрутов
- 18.10.2017 г. Более ста киосков «Роспечати» хотят снести для благоустройства гостевых маршрутов Челябинска
- 15.09.2017 г. Прокуратура потребовала снести незаконные киоски на рынке рядом с «Импульсом»
- 05.09.2017 г. Киоск с фастфудом поставили на парковке для инвалидов возле челябинского ТРК