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Из-за сноса киосков в Челябинске возбуждено антимонопольное дело против КУИЗО

24.10.2017 г. 14:06

Из-за сноса киосков в Челябинске возбуждено антимонопольное дело против КУИЗО
Фото с сайта 74.мвд.рф

Организация отдала муниципальные задания по ликвидации незаконных ларьков МБУ "Служба демонтажа и землеустройства". Учреждению были выделены субсидии в размере более 13 млн рублей. Конкурс на проведение работ по демонтажу павильонов не проводился, сообщили в УФАС по Челябинской области. Это нарушает закон о защите конкуренции. Должностным лицам грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей.

Сейчас в городе идет активная работа по переносу и демонтажу киосков. Власти поставили задачу убрать павильоны с гостевых маршрутов к началу форума межрегионального сотрудничества, который посетят Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

 

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