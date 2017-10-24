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Болота в Челябинской области сделают памятником природы

24.10.2017 г. 13:53

Болота в Челябинской области сделают памятником природы
Фото с сайта oopt174.ru

Болота в Челябинской области сделают памятником природы. Речь идет об участке, который находится в 20 километрах от Миасса. Статус особо охраняемой территории получат Хамитовские болота. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 декабря 2017 года. Площадь Хамитовских болот составляет около 3 тыс. га. На территории встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу. Новый статус позволит сохранить редкие виды флоры и фауны.

 

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