Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.4706р. - 0.0412
- 67.5567р. - 0.3360
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Болота в Челябинской области сделают памятником природы
24.10.2017 г. 13:53
Фото с сайта oopt174.ru
Болота в Челябинской области сделают памятником природы. Речь идет об участке, который находится в 20 километрах от Миасса. Статус особо охраняемой территории получат Хамитовские болота. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступит в силу с 1 декабря 2017 года. Площадь Хамитовских болот составляет около 3 тыс. га. На территории встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу. Новый статус позволит сохранить редкие виды флоры и фауны.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 08.08.2017 г. Правительство области издаст иллюстрированный альбом по истории и достопримечательностям Южного Урала
- 25.01.2017 г. В Челябинской области в разгар зимы распустилась верба
- 10.01.2017 г. Новый национальный парк появится в Челябинской области в 2017 году
- 08.04.2016 г. Водопад появился в Челябинске
- 27.10.2015 г. Туман не повлиял на работу челябинского аэропорта