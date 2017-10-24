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В Челябинской области 15-летний подросток ударил брата ножом во время пьяной ссоры

24.10.2017 г. 12:48

В Челябинской области 15-летний подросток ударил брата ножом во время пьяной ссоры
Фото с сайта news.sarbc.ru

18-летний родственник ранен в спину, он жив и находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Конфликт между братьями возник вечером 21 октября. В этот момент они находились в квартире одного из домов поселка Уфимский в Верхнеуральском районе. Родственники распивали спиртное и поссорились. Подозреваемый, по версии следствия, взял нож и ударил брата в спину. Потерпевший находится в больнице, его состояние стабильное.

Решается вопрос об избрании меры пресечения - подростка могут отправить под домашний арест. Также ему готовятся предъявить обвинение.

 

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