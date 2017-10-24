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Инвестсовет одобрил проект строительства конгресс-холла к саммиту ШОС в Челябинске
24.10.2017 г. 12:29
Объект планируют возвести на набережной реки Миасс. Общая стоимость проекта — около 7 млрд рублей. Для покрытия затрат 82% недвижимости объекта продадут. Общая площадь центра составит 110 тыс. квадратных метров. Объект будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан, конференц-зал, гостиницу на 300 номеров, апартаменты, фитнес-зону, аквапарк и многоуровневую парковку.
Проект был представлен на заседании по улучшению инвестклимата. Члены инвестсовета одобрили идею, а глава региона Борис Дубровский отметил, что конгресс-холл может стать знаковым местом для жителей города благодаря удобному расположению рядом с набережной и прогулочной зоной.
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