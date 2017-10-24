В Челябинске отец убил 4-месячного сына и сбросил тело с моста в вагон

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь мужчину будут судить. Само преступление произошло еще в марте 2013 года. По версии следствия, пьяный житель Копейска задушил своего плачущего ребенка. Затем избавился от тела, бросив его с моста-путепровода Челябинск-Главный в проходящий мимо железнодорожный грузовой полувагон. Через некоторое время мертвого ребенка обнаружили на территории Свердловской области.

Также мужчину будут судить за причинение вреда здоровью знакомого. В январе 2017 года копейчанин употреблял алкоголь вместе с приятелем в одной из квартир Металлургического района. Между ними произошел конфликт. Мужчина начал бить владельца квартиры по голове и телу. В результате житель Челябинска получил тяжелые травмы.

Областная прокуратура утвердила обвинения по статьям об убийстве малолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд.

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