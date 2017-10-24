На северо-западе Челябинска появится эко-парк с дорожками для конных прогулок

Фото с сайта gubernator74.ru

Также на его территории будут мини-зоопарк, роллердром, спортивные площадки, аттракционы, зоны для катания на сигвеях и джамперах. Администрация города объявила конкурс на лучший проект будущего парка. Представить свои варианты развития территории Курчатовского района могут профессиональные архитекторы и градостроители, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. Заявки на участие принимаются до среды, 25 октября.

В проекте должны быть предусмотрены зоны тихого и активного отдыха, аттракционов, массовых мероприятий и место для экспозиции достопримечательностей Челябинской области. Площадь парка составит около 50 га. Центральная входная группа будет расположена со стороны пересечения улиц Захаренко и Молдавской.

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