- -3 ... -5 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.4706р. - 0.0412
- 67.5567р. - 0.3360
На северо-западе Челябинска появится эко-парк с дорожками для конных прогулок
24.10.2017 г. 12:18
Также на его территории будут мини-зоопарк, роллердром, спортивные площадки, аттракционы, зоны для катания на сигвеях и джамперах. Администрация города объявила конкурс на лучший проект будущего парка. Представить свои варианты развития территории Курчатовского района могут профессиональные архитекторы и градостроители, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. Заявки на участие принимаются до среды, 25 октября.
В проекте должны быть предусмотрены зоны тихого и активного отдыха, аттракционов, массовых мероприятий и место для экспозиции достопримечательностей Челябинской области. Площадь парка составит около 50 га. Центральная входная группа будет расположена со стороны пересечения улиц Захаренко и Молдавской.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 28.09.2017 г. В парке Гагарина склеят сердце из 50 человек и заставят его биться
- 14.08.2017 г. В Челябинске ищут владельцев паровоза из горсада Пушкина
- 28.06.2017 г. На реконструкцию парка Тищенко и Сада Победы из федерального бюджета направили более 30 млн рублей
- 16.05.2017 г. В парке Тищенко появится площадка для воркаута
- 09.03.2017 г. В Ленинском районе на «Плодушке» появится новый парк