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В Челябинской области рейсовый автобус слетел в кювет на скользкой дороге

24.10.2017 г. 12:07

В Челябинской области рейсовый автобус слетел в кювет на скользкой дороге
Фото с сайта vk.com/auto_mgn

ДТП произошло в понедельник, 23 октября, на трассе Челябинск - Магнитогорск. В районе села Степное автобус, перевозивший пассажиров, съехал с дороги и оказался в кювете. Очевидцы разместили кадры с места события в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".

В результате ДТП никто не пострадал. В тот же день недалеко от Степного произошло еще три аварии. Причиной ДТП могла стать гололедица.

 

   Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com

 

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