В Челябинской области рейсовый автобус слетел в кювет на скользкой дороге

Фото с сайта vk.com/auto_mgn

ДТП произошло в понедельник, 23 октября, на трассе Челябинск - Магнитогорск. В районе села Степное автобус, перевозивший пассажиров, съехал с дороги и оказался в кювете. Очевидцы разместили кадры с места события в группе "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".

В результате ДТП никто не пострадал. В тот же день недалеко от Степного произошло еще три аварии. Причиной ДТП могла стать гололедица.

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com

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