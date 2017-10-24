20 человек эвакуировали из горящего общежития в Магнитогорске

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Пожар произошел в понедельник, 23 октября, в одной из квартир на девятом этаже. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. На место происшествия были вызваны спасатели и пожарные. Они эвакуировали из здания общежития Магнитогорского государственного технического университета 15 взрослых и пятерых детей и потушили огонь.

В результате пожара сгорела одна небольшая комната. После проветривания люди вернулись в квартиры. В настоящее время устанавливаются причины пожара, сообщили в управлении МЧС по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.10.2017 г.»