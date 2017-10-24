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В центре Челябинска загорелся троллейбус с пассажирами

24.10.2017 г. 11:45

В центре Челябинска загорелся троллейбус с пассажирами
Фото с сайта chelget.ru

Пожар произошел днем в понедельник, 23 октября, на остановке "Детский мир". В троллейбусе №17 загорелась печка под сидением кондуктора. На место происшествия вызвали пожарных. К их приезду пассажиры, кондуктор и водитель самостоятельно эвакуировались из троллейбуса. Пожарные потушили возгорание за пять минут.

Очевидцы записали инцидент на камеру мобильного телефона и разместили в группе "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". При пожаре никто не пострадал.

 

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