Челябинск
- -1 ... +1 C°
- -1 ... -3 C°
- 57.4706р. - 0.0412
- 67.5567р. - 0.3360
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В центре Челябинска загорелся троллейбус с пассажирами
24.10.2017 г. 11:45
Фото с сайта chelget.ru
Пожар произошел днем в понедельник, 23 октября, на остановке "Детский мир". В троллейбусе №17 загорелась печка под сидением кондуктора. На место происшествия вызвали пожарных. К их приезду пассажиры, кондуктор и водитель самостоятельно эвакуировались из троллейбуса. Пожарные потушили возгорание за пять минут.
Очевидцы записали инцидент на камеру мобильного телефона и разместили в группе "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". При пожаре никто не пострадал.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 09.10.2017 г. Жительница Озерска чуть не сожгла в квартире брата-инвалида
- 02.10.2017 г. В поселке Локомотивный произошел пожар из-за забытого на плите варенья
- 28.09.2017 г. Почти 50 человек тушили крупный пожар на заводе в Челябинске
- 21.08.2017 г. Школьники на северо-западе Челябинска устроили ликование рядом с горящим киоском, где жили бомжи
- 16.08.2017 г. На ЧЭМК спасатели тушат крупный пожар