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Видимость на трассе М5 в районе Уреньги из-за снегопада снижена до трех метров

24.10.2017 г. 10:08

Видимость на трассе М5 в районе Уреньги из-за снегопада снижена до трех метров
Фото с сайта 74.мвд.рф

ГИБДД выступила с предупреждением для водителей. По информации Госавтоинспекции, сложная ситуация сейчас на участке федеральной дороги с 1713-го по 1720-й километры. Это район перевала Уреньга. Там идет снег, видимость составляет три-пять метров.

В таких условиях резко снижается коэффициент сцепления шин с дорогой и увиличивается тормозной путь. Это повышает риск совершения ДТП, предупредили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. По информации синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится, ночью может похолодать, и на дорогах ожидается гололедица. ГИБДД просит водителей отказаться от поездок по опасному участку М5.

На все федеральные и областные дороги выведены дополнительные наряды ДПС. Обработкой и чисткой проезжих частей занимается специальная техника.

 

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