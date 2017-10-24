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Архитекторы Челябинска уходят в виртуальную реальность
24.10.2017 г. 08:39
Здания «печатают» на 3D-принтере. В трехмерных форматах создают проекты агрокомплексов, клубных поселков, торговых, медицинских, спортивных и гостиничных комплексов.
Когда архитекторы откажутся от бумаги и карандашей? Какая «начинка» будет у жилого здания к концу XXI века? Как проектировщики поставили на службу бизнесу эстетику, экологию и экономию?
Говорим об этом сегодня, 24 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Евгений Токарев
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - директор ООО «ЕСК-Проект» Ирина Кузьмина
Бизнес-эксперт - директор ООО «ЭСКО» Олег Яфанкин
Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
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