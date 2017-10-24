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Утренний снегопад вызвал аварии и 9-балльные пробки в Челябинске
24.10.2017 г. 08:11
Фото с сайта gorod48.ru
Автомобилисты стоят в заторах на всех крупных дорогах города. Пробки зафиксированы на проспектах Ленина и Свердловском, Копейском шоссе, улицах Елькина, Свободы, Труда, Дзержинского, Доватора, путепроводе Челябинск-Главный. Автомобили двигаются со скоростью порядка пяти километров в час.
Сегодня, 24 октября, утром в городе произошло более десятка ДТП. По данным сервиса Яндекс.Пробки, в настоящее время загруженность челябинских дорог оценивается в восемь баллов.
В столице Южного Урала снег будет идти местами в течение всего дня. В среду и четверг, 25 октября и 26 октября, осадков не ожидается, сообщили в челябинском гидрометцентре.
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