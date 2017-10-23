Челябинцы вновь смогут ездить в сторону Медгородка на трамваях

Фото с сайта chelget.ru

Проезд в данном направлении был ограничен из-за укладки путей по улице Труда от Кирова до Красной. В связи с завершением ремонта сегодня, 23 октября, с 13 часов движение трамваев в сторону Медгородка восстановлено.

Временно, пока не завершены работы по благоустройству, транспорт не будет останавливаться у гостиницы "Малахит" в обоих направлениях, сообщили в администрации города. Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

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Все новости за 23.10.2017 г.»