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Челябинцы вновь смогут ездить в сторону Медгородка на трамваях
23.10.2017 г. 16:14
Фото с сайта chelget.ru
Проезд в данном направлении был ограничен из-за укладки путей по улице Труда от Кирова до Красной. В связи с завершением ремонта сегодня, 23 октября, с 13 часов движение трамваев в сторону Медгородка восстановлено.
Временно, пока не завершены работы по благоустройству, транспорт не будет останавливаться у гостиницы "Малахит" в обоих направлениях, сообщили в администрации города. Пассажиров просят внимательно планировать поездки.
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