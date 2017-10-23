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Известный блогер Илья Варламов одобрил появление платных парковок в Челябинске
23.10.2017 г. 15:55
Фото с сайта gazeta-losinka.ru
Он отметил, что решение властей поможет освободить центр города от автомобилей. "Луч света пробился сквозь свинцовое (в прямом смысле слова) небо Челябинска!" - начал свою публикацию блогер. Машины стоят на тротуарах в хаотичном порядке и мешают прохожим, портят облик города, написал Варламов. Существующие крытые платные паркинги в это время пустуют. "Как только вы заасфальтируете в городе новый кусочек земли, он сразу будет заполнен машинами", — отмечает Илья Варламов в своем блоге.
16 октября глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал постановление о создании 68 платных парковок. Стоимость стоянки будет составлять 30 рублей в час.
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