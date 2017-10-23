Возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи женщине-инвалиду, которую сиделка бросила умирать

Фото с сайта sledcom.ru

Будет дана оценка действиям работников социальных служб. Жительницу Ленинского района в ее квартире соседи обнаружили лежащей на полу. Пенсионерка неделю лежала в помещении и не могла позвать на помощь. За пожилой женщиной должна была ухаживать сиделка, с которой был заключен договор ренты. Жительницу Челябинска доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.10.2017 г.»