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Возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи женщине-инвалиду, которую сиделка бросила умирать

23.10.2017 г. 15:52

Возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи женщине-инвалиду, которую сиделка бросила умирать
Фото с сайта sledcom.ru

Будет дана оценка действиям работников социальных служб. Жительницу Ленинского района в ее квартире соседи обнаружили лежащей на полу. Пенсионерка неделю лежала в помещении и не могла позвать на помощь. За пожилой женщиной должна была ухаживать сиделка, с которой был заключен договор ренты. Жительницу Челябинска доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

 

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