В Челябинской области модернизируют работу по профподготовке

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В регионе по-прежнему наблюдается острая нехватка токарей. На каждого рабочего-станочника приходится пять вакансий. Также на Южном Урале в дефиците овощеводы, бетонщики, арматурщики и фрезеровщики.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение, главное управление по труду и занятости населения предлагает бесплатное переобучение. Безработные граждане осваивают навыки востребованных профессий. Также проводятся лекции для повышения популярности и формирования положительного имиджа рабочих специальностей.

Популяризация специальностей ведется в рамках достижения показателей национального рейтинга агентства стратегических инициатив. Перед правительством региона стоит задача добиться попадания области в топ-20 по итогам 2017 года.

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