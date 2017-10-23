К приезду Владимира Путина в Челябинске очистят от мусора гостевые маршруты

Фото с сайта kremlin.ru

Работы должны быть завершены до 25 октября. Такое требование озвучил мэр Евгений Тефтелев. Гостевые маршруты необходимо привести в порядок к началу российско-казахстанского форума, который посетят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

В рамках мероприятия губернатор Борис Дубровский планирует показать гостям перинатальный центр и самую большую школу Урала, расположенную в микрорайоне Парковый. Также участникам форума представят памятник Петру Столыпину. XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября. Главное заседание состоится на заводе «Русские электрические двигатели».

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Все новости за 23.10.2017 г.»