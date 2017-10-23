Челябинские школы требовали с родителей до 50 тыс. рублей за зачисление детей в первый класс

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Такие факты выявила областная прокуратура. Она провела проверки в восьми образовательных учреждениях после получения 20 жалоб от родителей. Прокуроры выяснили, что классный руководитель школы №39 незаконно взял деньги с ребенка-сироты, а в гимназиях №23, №76 и в лицее №77 детей, которые проживали не на закрепленной территории, зачисляли в первый класс только после "добровольных пожертвований". Желающим учиться в 23-й гимназии приходилось платить до 50 тыс. рублей.

Помимо вступительных взносов, родители ежегодно вносили деньги в фонды школ. Так, в гимназии №76 с каждого учащегося брали по 7 тыс. рублей. Родительские взносы расходовали на ремонт помещений и кровли, замену окон. А данные работы должны проводится за счет городского бюджета. В лицее №77 деньгами, собранными с родителей, оплачивали курсы повышения квалификации работников, публикации статей в журналах, услуги связи.

По выявленным фактам нарушений прокуратура внесла представление в комитет по делам образования Челябинска.

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