Киоски «Роспечати» в Челябинске перенесут с гостевых маршрутов

Фото с сайта lefortovo.mos.ru

Выдача уведомлений на демонтаж павильонов приостановлена. Каждый киоск, подлежащий сносу или переносу, будут рассматривать в индивидуальном порядке.

"Если объект торгует прессой, он не будет демонтирован. Павильоны, находящиеся на гостевых маршрутах, просто перенесут в другое место", — отметил глава города Евгений Тефтелев.

Под снос пойдут киоски "Роспечати", которые, помимо прессы, торгуют овощами и фруктами. За прошлую неделю в Челябинске было демонтировано шесть незаконных павильонов. Ликвидацию проводят по плану-графику. Перед сносом владельцы могут забрать товар и оборудование.

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Все новости за 23.10.2017 г.»