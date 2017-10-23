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Киоски «Роспечати» в Челябинске перенесут с гостевых маршрутов
23.10.2017 г. 14:08
Фото с сайта lefortovo.mos.ru
Выдача уведомлений на демонтаж павильонов приостановлена. Каждый киоск, подлежащий сносу или переносу, будут рассматривать в индивидуальном порядке.
"Если объект торгует прессой, он не будет демонтирован. Павильоны, находящиеся на гостевых маршрутах, просто перенесут в другое место", — отметил глава города Евгений Тефтелев.
Под снос пойдут киоски "Роспечати", которые, помимо прессы, торгуют овощами и фруктами. За прошлую неделю в Челябинске было демонтировано шесть незаконных павильонов. Ликвидацию проводят по плану-графику. Перед сносом владельцы могут забрать товар и оборудование.
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