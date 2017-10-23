Массовые заторы образовались на южных дорогах Челябинской области из-за снегопада

Фото с сайта 74.мвд.рф

ГИБДД выступила с предупреждением для водителей. Погода на юге региона резко ухудшилась сегодня, 23 октября. МЧС в воскресенье предупредило о сильном снегопаде и шквалистом ветре в этой части области.

По данным пресс-службы управления МВД, сейчас движение транспорта затруднено на трассе Южноуральск – Магнитогорск, а также на дороге Черноречье - Чесма - Варна – Карталы - Бреды. там идет сильный снег. Повышен риск совершения ДТП. Автоинспекция рекомендует водителям на выезжать на юг области без крайней необходимости.

В ближайшие дни изменения погоды не предвидится, ночью ожидается понижение температуры до -8 градусов, это приведет к обледенению проезжей части. На все дороги выведены дополнительные наряды ДПС.

Ранее губернатору Борису Дубровскому его заместитель Сергей Шаль сообщил, что энергетики также находятся в режиме повышенной готовности, поскольку есть риск обрыва линий электропередачи.

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Все новости за 23.10.2017 г.»