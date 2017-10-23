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Каждый четвертый рекламщик в Челябинской области считает свою работу бесполезной

23.10.2017 г. 12:36

Каждый четвертый рекламщик в Челябинской области считает свою работу бесполезной
Фото с сайта vk.com

В социальной значимости и нужности профессии уверены 67% сотрудников. Об этом сообщили аналитики сайта HeadHunter. Они провели исследование ко дню работников рекламы, который отмечается сегодня, 23 октября.

Анализ показал, что в регионе не хватает специалистов в данной отрасли. На одну вакансию приходится три претендента. Больше всего рекламщики нужны работодателям Челябинска, Магнитогорска и Миасса. В основном таких специалистов ищут СМИ, маркетинговые, торговые и производственные компании. Средняя предлагаемая зарплата в сфере составляет 30 тыс. рублей.

 

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