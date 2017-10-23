Губернатору доложили о готовности всех служб к резкому ухудшению погоды на юге области

Фото с сайта old.rosavtodor.ru

Шквалистый ветер и сильный снегопад ожидаются в этой части региона сегодня, 23 октября. Информацию Борису Дубровскому представил его заместитель Сергей Шаль. Он доложил о готовности соответствующих служб сетевых организаций электроснабжения к ожидаемому ухудшению погодных условий, объявленных метеорологами.

«По югу области ожидаем мокрый снег, метель, возможные переметы на дорогах, налипание мокрого снега на провода. Все службы ОАО «МРСК Урала» находятся в режиме повышенной готовности», - сказал Сергей Шаль.

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