500 платных парковок появится в Челябинске в ближайшие пять лет

Фото с сайта novogireevo.mos.ru

На создание стоянок потребуется 200-300 млн рублей. В бюджете таких средств нет, сообщил глава города Евгений Тефтелев. Администрация планирует привлечь инвесторов. На данный момент вложить деньги в создание платных парковок готова компания "РВМ Капитал". 10% выручки будут направлять в бюджет города.

На платных парковках организуют места для инвалидов. Сотрудникам городской администрации предоставлять льготы не планируют. Евгений Тефтелев добавил, что его расстраивает несоблюдение правил парковки работниками мэрии. "Очень обидно смотреть, как машины наших работников увозят на эвакуаторах", — отметил он.

Первая платная стоянка появится в ноябре на Театральной площади. За место автомобилисты будут платить 30 рублей в час.

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Все новости за 23.10.2017 г.»