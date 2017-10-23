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В Копейске экс-полицейского будут судить за кражу «похоронных» денег пенсионерки
23.10.2017 г. 10:30
Бывший сотрудник правоохранительных органов в ноябре 2016 года, расследуя хищение 60 тыс. рублей у пожилой женщины, сам совершил преступление. Он украл из квартиры копейчанки банковский сертификат на 168 тыс. рублей. Эти деньги пенсионерка копила на похороны.
Полиция и управление ФСБ провели проверку, по результатам которой и выяснилось, что документ взял приходивший в квартиру с оперативной группой страж порядка. Установлено, что мужчина передал сертификат своему ранее судимому знакомому, а тот обналичил его и отдал деньги полицейскому. Себе за услугу взял 2,5 тыс. рублей.
Следствие собрало все доказательства вины бывшего сотрудника полиции. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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