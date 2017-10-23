Двухлетнего ребенка в Магнитогорске насмерть придавило электрической плитой

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Это произошло в субботу, 21 октября, в квартире одного из домов Орджоникидзевского района. Ребенок, которому был один год и девять месяцев, остался на некоторое время на кухне один, без присмотра. Он случайно опрокинул на себя электроплиту. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

По факту смерти проводится проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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