В Челябинской области подорожали подержанные машины

Фото с сайта avtosreda.ru

Их цена за год выросла на 8%. При этом продаваемые на вторичном рынке Южного Урала автомобили остаются более дешевыми, чем в среднем по стране. Их владельцы реализуют по цене на 18% меньше, чем в других регионах.

Средняя стоимость продаваемой машины в Челябинской области сейчас составляет 473 тыс. рублей. Как выяснили аналитики сайта Авто.ру, за год средний возраст авто на вторичном рынке увеличился с девяти лет и пяти месяцев до 10 лет и четырех месяцев.

Общероссийский топ марок по спросу и предложению традиционно возглавляет Lada. В Челябинской области ситуация похожая: Lada — лидер, а ближайшие преследователи — Toyota, Volkswagen и Nissan — проигрывают в несколько раз. Самый распространенный в регионе тип кузова — седан. В объеме предложения таких машин 43%, а спрос на них составляет 41%. Затем идут кроссоверы и хетчбэки. Эта картина очень схожа с данными по России.

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Все новости за 23.10.2017 г.»