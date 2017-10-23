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В Челябинской области подорожали подержанные машины
23.10.2017 г. 10:05
Их цена за год выросла на 8%. При этом продаваемые на вторичном рынке Южного Урала автомобили остаются более дешевыми, чем в среднем по стране. Их владельцы реализуют по цене на 18% меньше, чем в других регионах.
Средняя стоимость продаваемой машины в Челябинской области сейчас составляет 473 тыс. рублей. Как выяснили аналитики сайта Авто.ру, за год средний возраст авто на вторичном рынке увеличился с девяти лет и пяти месяцев до 10 лет и четырех месяцев.
Общероссийский топ марок по спросу и предложению традиционно возглавляет Lada. В Челябинской области ситуация похожая: Lada — лидер, а ближайшие преследователи — Toyota, Volkswagen и Nissan — проигрывают в несколько раз. Самый распространенный в регионе тип кузова — седан. В объеме предложения таких машин 43%, а спрос на них составляет 41%. Затем идут кроссоверы и хетчбэки. Эта картина очень схожа с данными по России.
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