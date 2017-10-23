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Отбирать кандидатов на военную службу на контракту в Челябинске будут с помощью мобильного комплекса
23.10.2017 г. 09:52
Фото с сайта function.mil.ru
Новая техника позволит проводить информационно-агитационные мероприятия и психологические тестирования, подбирать вакантные воинские должности, принимать заявления. Комплекс поможет за шесть-восемь часов работы персонально провести отбор среди 100-140 кандидатов.
Техника включает мобильный пункт на базе шасси КамАЗ-43118 и информационный модуль, установленный на прицепе "Нефаз". Комплекс отбора поступит в Челябинск до конца года. Такое же пополнение ожидается в Самаре и Новосибирске. В Екатеринбурге подобную технику используют с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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