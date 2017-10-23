В Челябинске трех студентов колледжа и института задержали за хранение наркотиков для продажи

Фото с сайта 74.мвд.рф

В пятницу, 20 октября, в квартире, где живут молодые люди, оперативники управления по борьбе с наркотиками обнаружили 80 граммов гашишного масла. Как сообщает Znak.com, на преступлении попались двое 16-летний студентов второго курса Челябинского колледжа индустрии торговли и питания, а также их 17-летний друг, первокурсник Русско-Британского института управления.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Двое задержаных водворены в изолятор временного содержания, одного отпустили под подписку о невыезде.

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