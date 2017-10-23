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В Челябинскую область не пустили 1,5 тонны меда без документов
23.10.2017 г. 09:06
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
Их пытался ввезти на территорию региона житель Казахстана. Нарушителя задержали в четверг, 19 октября, в пункте «Бугристое» возле Троицка. У мужчины не было ветеринарного сертификата, подтверждающего санитарное благополучие меда.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области приняло решение вернуть продукцию в Казахстан для оформления документов. Перевозчика привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ведомства.
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