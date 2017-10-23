  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -3 ... -5 C°
  • 57.5118р. - 0.0588
  • 67.8927р. - 0.0406
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинске с обеда и до вечера повышена вероятность появления смога

23.10.2017 г. 09:04

В Челябинске с обеда и до вечера повышена вероятность появления смога
Фото с сайта pravmin74.ru

В городе установятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается, что они будут сохраняться как минимум до 22:00 сегодняшнего дня, 23 октября. Слабый ветер и инверсия не позволят вредным примесям в воздухе рассеиваться. Из-за этого жители могут ощутить неприятный запах. Такие же условия установятся в Коркино и Сатке, сообщили в минэкологии Челябинской области.

Предприятиям рекомендовано в этот период снизить объемы выбросов, жителям советуют не проводить пыльные работы. В случае появления сильной задымленности предусмотрен выезд на улицы мобильных автоматизированных лабораторий для взятия проб воздуха на наличие и концентрацию вредных веществ.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.10.2017 г.»

Новости на эту тему