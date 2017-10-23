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В Челябинске с обеда и до вечера повышена вероятность появления смога
23.10.2017 г. 09:04
Фото с сайта pravmin74.ru
В городе установятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается, что они будут сохраняться как минимум до 22:00 сегодняшнего дня, 23 октября. Слабый ветер и инверсия не позволят вредным примесям в воздухе рассеиваться. Из-за этого жители могут ощутить неприятный запах. Такие же условия установятся в Коркино и Сатке, сообщили в минэкологии Челябинской области.
Предприятиям рекомендовано в этот период снизить объемы выбросов, жителям советуют не проводить пыльные работы. В случае появления сильной задымленности предусмотрен выезд на улицы мобильных автоматизированных лабораторий для взятия проб воздуха на наличие и концентрацию вредных веществ.
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