В Челябинске с обеда и до вечера повышена вероятность появления смога

Фото с сайта pravmin74.ru

В городе установятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Ожидается, что они будут сохраняться как минимум до 22:00 сегодняшнего дня, 23 октября. Слабый ветер и инверсия не позволят вредным примесям в воздухе рассеиваться. Из-за этого жители могут ощутить неприятный запах. Такие же условия установятся в Коркино и Сатке, сообщили в минэкологии Челябинской области.

Предприятиям рекомендовано в этот период снизить объемы выбросов, жителям советуют не проводить пыльные работы. В случае появления сильной задымленности предусмотрен выезд на улицы мобильных автоматизированных лабораторий для взятия проб воздуха на наличие и концентрацию вредных веществ.

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