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Из-за коммунальной аварии в Челябинске затопило дорогу

23.10.2017 г. 08:53

Из-за коммунальной аварии в Челябинске затопило дорогу
Фото с сайта vk.com/chp_chel

Огромная лужа образовалась на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. Фото и видео с затопленной дорогой опубликованы в соцсети "ВКонтакте".

Вода на перекрестке появилась из-за прорыва трубы. Автомобилисты опасаются, что из-за минусовой температуры вода может замерзнуть и на участке будет скользко. В данный момент выясняются причины аварии и устраняются ее последствия.

 

 

 

 

 

   Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

 

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