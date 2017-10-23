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Из-за коммунальной аварии в Челябинске затопило дорогу
23.10.2017 г. 08:53
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Огромная лужа образовалась на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. Фото и видео с затопленной дорогой опубликованы в соцсети "ВКонтакте".
Вода на перекрестке появилась из-за прорыва трубы. Автомобилисты опасаются, что из-за минусовой температуры вода может замерзнуть и на участке будет скользко. В данный момент выясняются причины аварии и устраняются ее последствия.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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