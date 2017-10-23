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В Челябинске на линию снова выйдет автобус 18-го маршрута
23.10.2017 г. 07:50
Фото с сайта cheladmin.ru
Он будет ходить по направлению «Автобусный парк – Вокзал» через Краснопольский и Комсомольский проспекты, а также улицы Кирова и Свободы. Обсуждается также продление маршрута в Ленинский район - до ЧКПЗ.
Пока на линии будут работать два автобуса. В будущем их количество может быть увеличено. Транспортники сделают это после того, как часть подвижного состава будет отремонтирована.
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