  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +1 ... +3 C°
  • 0 ... -2 C°
  • 57.5118р. - 0.0588
  • 67.8927р. - 0.0406
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинске на линию снова выйдет автобус 18-го маршрута

23.10.2017 г. 07:50

В Челябинске на линию снова выйдет автобус 18-го маршрута
Фото с сайта cheladmin.ru

Он будет ходить по направлению «Автобусный парк – Вокзал» через Краснопольский и Комсомольский проспекты, а также улицы Кирова и Свободы. Обсуждается также продление маршрута в Ленинский район - до ЧКПЗ.

Пока на линии будут работать два автобуса. В будущем их количество может быть увеличено. Транспортники сделают это после того, как часть подвижного состава будет отремонтирована.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.10.2017 г.»

Новости на эту тему