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Пять человек погибли в ДТП в Аргаяшском районе

23.10.2017 г. 07:43

Пять человек погибли в ДТП в Аргаяшском районе
Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 октября. На 28-м километре дороги Долгодеревенское – Кыштым столкнулись Kia Ceed и ВАЗ седьмой модели. Машины ехали навстречу друг другу.

Водитель иномарки, а также три пассажира ВАЗа - мужчина и две женщины - погибли на месте ДТП. Водитель отечественной легковушки скончался в больнице. Еще один человек из этой машины госпитализирован.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД, сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

 

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