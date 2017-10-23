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Пять человек погибли в ДТП в Аргаяшском районе
23.10.2017 г. 07:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 октября. На 28-м километре дороги Долгодеревенское – Кыштым столкнулись Kia Ceed и ВАЗ седьмой модели. Машины ехали навстречу друг другу.
Водитель иномарки, а также три пассажира ВАЗа - мужчина и две женщины - погибли на месте ДТП. Водитель отечественной легковушки скончался в больнице. Еще один человек из этой машины госпитализирован.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД, сообщили в управлении МВД по Челябинской области.
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