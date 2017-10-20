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Власти ожидают роста экономики Челябинской области в 2018 году

20.10.2017 г. 17:20

Власти ожидают роста экономики Челябинской области в 2018 году
Фото с сайта gubernator74.ru

Приток инвестиций в основной капитал должен увеличиться на 7%. Прогноз социально-экономического развития области на 2018-2020 годы на заседании правительства представили в пятницу, 20 октября.

При составлении плана учитывались тренды развития финансовой системы региона, расчеты органов власти и крупных предприятий. По словам министра экономического развития области Сергея Смольникова, в 2017 году южноуральская экономика вышла на траекторию роста. За восемь месяцев индекс промышленного производства увеличился почти на 5%, а среднемесячная зарплата - на 7%.

«Росту промышленного производства будет способствовать развитие инфраструктуры поддержки промышленных предприятий и внутриобластной кооперации», - отметил Сергей Смольников.

В следующем году ожидается рост валового регионального продукта на 1,5%. Положительное влияние на развитие предпринимательства окажут снижение налоговой нагрузки и расширение программы гарантийного фонда. Также предполагается, что к 2020 году доходы южноуральцев вырастут на 1,8%, а уровень безработицы снизится до 1,5%.

 

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