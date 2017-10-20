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ГИБДД просит водителей на летних колесах никуда не выезжать в выходные из-за резкого ухудшения погоды

20.10.2017 г. 17:03

ГИБДД просит водителей на летних колесах никуда не выезжать в выходные из-за резкого ухудшения погоды
Фото с сайта novosti-saratova.ru

Госавтоинспекция объявила о повышенном риске совершения ДТП. По данным челябинского гидрометцентра, в ночь с пятницы на субботу, 21 октября, ожидаются минусовая температура и снег. Столбики термометров опустятся до -5 градусов. На отдельных участках дорог будет гололедица. Снег с дождем уже идет на трассе М5 в районе перевала "Уреньга". Улучшение погодных условия в ближайшие дни не предвидится.

 

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