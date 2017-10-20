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По улицам Челябинска проехал самолет
20.10.2017 г. 16:56
Фото: Андрей Ершов / facebook.com
Воздушное судно на буксире вез трактор. Необычную картину наблюдали жители ЧВВАКУШа. Самолет везли по дворам городка. На крыше воздушного судна находился мужчина, который следил за процессом. Многие жители, увидев в окне самолет, выбежали из подъездов, чтобы поближе рассмотреть его.
Снимками события на своей странице в Facebook поделился пользователь Андрей Ершов. "Ребят, как проехать на аэродром?" — прокомментировал он фотографию. Другие пользователи предположили, что это летчик торопится на обед.
Фото: Андрей Ершов / facebook.com
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