По улицам Челябинска проехал самолет

Фото: Андрей Ершов / facebook.com

Воздушное судно на буксире вез трактор. Необычную картину наблюдали жители ЧВВАКУШа. Самолет везли по дворам городка. На крыше воздушного судна находился мужчина, который следил за процессом. Многие жители, увидев в окне самолет, выбежали из подъездов, чтобы поближе рассмотреть его.

Снимками события на своей странице в Facebook поделился пользователь Андрей Ершов. "Ребят, как проехать на аэродром?" — прокомментировал он фотографию. Другие пользователи предположили, что это летчик торопится на обед.

Фото: Андрей Ершов / facebook.com

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