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Олег Климов: озерский «Маяк» не имеет никакого отношения к радиации, зафиксированной в Европе
20.10.2017 г. 16:48
Источник изотопа, по словам вице-губернатора, находится не в Челябинской области. "Росгридромет и Росатом не фиксировали рутений на нашей территории, а в Румынии, Италии и Украине он был. Источник находится где-то за тысячи километров от Урала", — заявил Климов.
Сообщение о том, что рутений из Челябинской области повлиял на загрязнение воздуха за рубежом, в начале прошлой недели распространило Федеральное ведомство Германии по радиационной защите. В атмосфере некоторых европейских стран был замечен рутений-106. Специалисты посчитали, что источник находится на территории Южного Урала.
Российские физики, Росгидромет, Роспотребнадзор и представители Росатома провели проверку в Челябинской области. Они не обнаружили никаких радиационных выбросов, сказал Олег Климов.
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