Олег Климов: озерский «Маяк» не имеет никакого отношения к радиации, зафиксированной в Европе

Фото с сайта gubernator74.ru

Источник изотопа, по словам вице-губернатора, находится не в Челябинской области. "Росгридромет и Росатом не фиксировали рутений на нашей территории, а в Румынии, Италии и Украине он был. Источник находится где-то за тысячи километров от Урала", — заявил Климов.

Сообщение о том, что рутений из Челябинской области повлиял на загрязнение воздуха за рубежом, в начале прошлой недели распространило Федеральное ведомство Германии по радиационной защите. В атмосфере некоторых европейских стран был замечен рутений-106. Специалисты посчитали, что источник находится на территории Южного Урала.

Российские физики, Росгидромет, Роспотребнадзор и представители Росатома провели проверку в Челябинской области. Они не обнаружили никаких радиационных выбросов, сказал Олег Климов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»