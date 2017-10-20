В центре Челябинска на выходные перекроют движение

Фото с сайта vk.com

Из-за ремонта трамвайных путей будет запрещен проезд через перекресток улиц Красной и Труда. Работы начнутся сегодня, 20 октября, в 23:00, завершатся в 6:00 в понедельник, 23 октября.

А в Советском районе запланирован ремонт железнодорожного переезда. Работы будут проводиться на пересечении путей между улицами Заслонова и Парк Б. На этом участке движение ограничат с 16:00 воскресенья до 8:00 понедельника, 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»