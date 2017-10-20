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В центре Челябинска на выходные перекроют движение

20.10.2017 г. 16:46

В центре Челябинска на выходные перекроют движение
Фото с сайта vk.com

Из-за ремонта трамвайных путей будет запрещен проезд через перекресток улиц Красной и Труда. Работы начнутся сегодня, 20 октября, в 23:00, завершатся в 6:00 в понедельник, 23 октября.

А в Советском районе запланирован ремонт железнодорожного переезда. Работы будут проводиться на пересечении путей между улицами Заслонова и Парк Б. На этом участке движение ограничат с 16:00 воскресенья до 8:00 понедельника, 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

 

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