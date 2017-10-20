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Мужчина обстрелял двор из ружья в Челябинске

20.10.2017 г. 15:54

Мужчина обстрелял двор из ружья в Челябинске
Фото с сайта www.vzsar.ru

Это произошло в четверг, 19 октября, во второй половине дня. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по двору из окна дома №34 по улице Братьев Кашириных. Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали стрелка. Им оказался 29-летний уроженец Еманжелинска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В квартире, из которой стрелял мужчина, обнаружили травматические пистолеты, охотничье ружье и гладкоствольный карабин. В результате происшествия никто не пострадал.

 

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