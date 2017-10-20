Сотрудники ДПС проверят, как челябинские автомобилисты и пешеходы соблюдают правила

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Профилактические мероприятия проходят сегодня и продолжатся в субботу, 21 октября. Экипажи ДПС наблюдают за действиями пешеходов и автомобилистов вблизи "зебр".

По данным пресс-службы городского управления ГИБДД, в Челябинске за первые девять месяцев 2017 года совершено 440 наездов на пешеходов, в которых погибли 18 человек. В целом за прошедшие сутки в городе произошло более 90 ДТП, в том числе шесть с пострадавшими. Госавтоинспекция убедительно просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

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