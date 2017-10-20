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Директора челябинского театра подозревают в присвоении более 235 тыс. рублей
20.10.2017 г. 15:48
Фото с сайта sledcom.ru
Также его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, 10 тыс. рублей директор "Нового художественного театра" получил в 2016 году за продление договора на выполнение работ, который заключил предыдущий руководитель учреждения. За последние два года менеджер подписал несколько актов о выполнении ремонтов. Фактически в этот период в театре хозяйственных работ не было.
По данным следственного управления СК по Челябинской области, в результате махинаций директору театра удалось присвоить более 235 тыс. рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о мелком взяточничестве и о присвоении вверенного имущества.
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