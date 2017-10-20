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ГИБДД в Челябинске сегодня перекроет улицы для поимки пьяных водителей
20.10.2017 г. 14:06
Фото: УГИБДД Челябинска
Автоинспекторы вечером проведут операцию "Тоннель". Это уже не первое подобное мероприятие в текущем году. На одном участке дороги работают порядка 10 экипажей ДПС, там же дежурят сотрудники наркологической службы. При этом проезжую часть сужают до одной полосы и останавливают весь поток машин.
Ранее ГИБДД проводила операцию "Тоннель" на проспекте Комарова и на одном из выездов из города. Как сообщили в пресс-службе управления автоинспекции по Челябинску, с начала этого года в столице Южного Урала зарегистрировано 74 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли девять человек.
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