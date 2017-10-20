  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • 0 ... +2 C°
  • 57.5118р. - 0.0588
  • 67.8927р. - 0.0406
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

ГИБДД в Челябинске сегодня перекроет улицы для поимки пьяных водителей

20.10.2017 г. 14:06

ГИБДД в Челябинске сегодня перекроет улицы для поимки пьяных водителей
Фото: УГИБДД Челябинска

Автоинспекторы вечером проведут операцию "Тоннель". Это уже не первое подобное мероприятие в текущем году. На одном участке дороги работают порядка 10 экипажей ДПС, там же дежурят сотрудники наркологической службы. При этом проезжую часть сужают до одной полосы и останавливают весь поток машин.

Ранее ГИБДД проводила операцию "Тоннель" на проспекте Комарова и на одном из выездов из города. Как сообщили в пресс-службе управления автоинспекции по Челябинску, с начала этого года в столице Южного Урала зарегистрировано 74 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях погибли девять человек.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.10.2017 г.»

Новости на эту тему